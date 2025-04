Marco Zanini, projektant odpowiedzialny m.in. za linię Haute Couture w domu mody Elsy Schiaparelli odwala kawał dobrej roboty. Włoska projektantka mody, a raczej kreatorka wyprzedzała swoje czasy nie tylko w zachowaniu i poglądach, ale przede wszystkim w spojrzeniu na modę. To właśnie ona inspirowała m.in. Alexandra McQueena i jego awangardowy styl.

House of Schiaparelli a rok 2014

Marco Zanini we wspaniały sposób ciągnie tradycje, którą zapoczątkowała konkurentka Coco Chanel. Niegdyś jej futurystyczne kreacje były uwielbiane przez ekstrawagantki, dzisiaj zresztą dzieje się tak samo. House of Schiaparelli to ciągłość wielu lat wspaniałych projektów Elsy, designerki, która popadła w zapomnienie z komercyjnego punktu widzenia. Kochana przez branżę Schiaparelli odżywa na nowo, gdyż sama kolekcję Haute Couture zaprezentowała 60 lat temu. Jak wam się podoba to istne szaleństwo?

