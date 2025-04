Szorty mają wiele odsłon. Już dawno przestały być kojarzone jedynie z codziennym, swobodnym stylem. Teraz stanowią jeden z podstawowych elementów letniej, biznesowej garderoby. Wszystko to zasługa projektantów, którzy w ostatnich latach wzięli je na warsztat i nadali im całkowicie inny charakter. Dopieścili je ozdobnymi guzikami, przeszyciami, sięgnęli po szlachetne tkaniny i pokombinowali z fasonem tak, żeby całość wyglądała stylowo i z klasą, Takie szczegóły naprawdę robią różnicę.

Jeśli lubisz odsłaniać nogi, a nie czujesz się komfortowo w krótkich spódnicach, eleganckie szorty to opcja dla ciebie. Są wygodniejsze i dają znacznie więcej możliwości stylizacji. W zależności od okazji możesz nosić je z jedwabnymi topami, eleganckimi koszulami, bluzkami, marynarkami lub z modnymi w sezonie wiosna-lato 2022 gorsetami. Przewiń w dół i zobacz, gdzie znajdziesz najmodniejsze eleganckie szorty na lato 2022.

Latem niezawodne będą lniane bermudy. Są lekkie i przewiewne. Zwracaj jednak uwagę na jakość i wybieraj modele w neutralnych kolorach. Te, które znajdziesz w Massimo Dutti, pięknie będą wyglądać w zestawieniu z białym topem, marynarką oversize i sandałami na obcasie lub jak wolisz — kowbojkami. Stylizacja idealna na biura.

fot. Massimo Dutti, cena: 249 zł/materiały prasowe

Szorty w kolorze słodkiej landrynki doskonale spiszą się w stylizacji na garden party. Połącz z jedwabnym topem na ramiączkach i klasycznymi czółenkami lub sandałami na obcasie. Na ramiona zarzuć marynarkę od kompletu.

fot. Mohito, cena: 89,99 zł/materiały prasowe

Szorty z ozdobnym printem to kolejna modna propozycja na wakacyjne uroczystości. Żeby zachować balans, zestaw je z gładką górą. Świetnie wypadnie np. gładki biały t-shirt i czarna, elegancka marynarka.

fot. Mango, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

Szorty skórzane w dobrym towarzystwie też mogą wyglądać z klasą. Wybieraj modele z wyższym stanem, szerszą nogawką i uszyte z matowej skóry. To jedna z najbardziej uniwersalnych propozycji — założysz je również w chłodniejsze miesiące do botków.

fot. Gestuz, cena: ok. 800 zł/materiały prasowe

Białe bermudy to must have na lato. Lekkie, przewiewne i eleganckie. Świetnie wpisują się w popularny ostatnio trend „coastal grandmother”. Możesz nosić je oversize'ową koszulą np. błękitną w paski lub z gładkim t-shirtem i luźną marynarką. Look dopnij mokasynami i plecioną torbą.

fot. Zara, cena: 99,90 zł/materiały prasowe

