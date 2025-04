Marynarka ze złotymi guzikami to elegancki element garderoby, która powinna mieć w swojej szafie każda z nas. Elegancki, wyrafinowany model żakiety od razu kojarzy się z pierwowzorem, czyli marynarkami Ralpha Laurena. Te również znajdziecie w naszym shoppingu, jednak całe szczęście w sklepach dostępne są również tańsze zamienniki. Pokusimy się nawet o stwierdzenie, że marynarka damska w tym stylu to niemal "mała czarna" każdej fashionistki.

Marynarki ze złotymi guzikami - to jest to!

Żakiet w tym stylu świetnie uzupełni outfit w trendzie marynarskim. Cienkie paseczki, beżowe chinosy i koturny - taki look zaprezentowała ostatnio sama księżna Kate. Pamiętajcie jednak, że to nie tylko look na ekskluzywny jacht. Blejzery w tym stylu możemy równie dobrze łączyć z modnymi t-shirtami z nadrukami, czy dżinsami. Wtedy otrzymamy eklektyczny look, który nada się na wiele okazji. Od spotkania biznesowego, po randkę.

