Klasyka jest oczywiście najlepsza, jednak czasem warto do ponadczasowej stylizacji dodać coś szalonego - kardigan zdobiony cekinami, kozaki z modnymi frędzlami lub kopertówkę wykonaną z kolorowego futerka. Taki mały detal podkreśli indywidualny styl i sprawi, że look nie będzie banalny.

Ekstrawaganckie ubrania z sieciówek

Na szczęście nie trzeba wydawać fortuny na niepowtarzalne ubrania i dodatki. Wystarczy robić bardziej przemyślane zakupy! Będąc w centrum handlowym przyjrzyjcie się dokładnie ubraniom wywieszonym na wieszakach - nie sięgajcie po te, które znajdują się w wyeksponowanym miejscu. Warto również zaczekać na sezonowe wyprzedaże i wybrać się na zakupy do sklepów outletowych. Można tam znaleźć prototypy, które nigdy nie pojawiły się w sprzedaży. Dzięki temu nie spotkacie na ulicy nikogo, kto ma taki sam płaszcz, szalik czy sweter. My tak robimy od lat!

Jednak wróćmy do aktualnych kolekcji i rzeczy, które obecnie znajdują się w sklepach. Przeglądając oferty sieciówek udało się nam znaleźć całkiem sporo rzeczy, które sprawą, że stylizacja nabierze niepowtarzalnego charakteru. Nam najbardziej podobają się złote botki na obcasie i cekinowa bluzka w czarno-białe paski.

Jeżeli nie jesteście w stanie znaleźć nic w sklepach, to same przerabiajcie swoje ubrania. Wystarczy kilka kolorowych naszywek, połyskujących cekinów, piór lub ćwieków. Prawda, że to proste?

