Marka Chaos by Marta Boliglova stara się wyjść na przeciw każdej kobiecie. Przez co jej kolekcje nie skupiają się ślepo na konkretnych trendach a w ofercie projektantki można znaleźć opcje na każdą okazję. Z punktu widzenia modowego to brak konsekwencji jednak najważniejsze jest to by klientka była zadowolona by kobieta znalazła coś wyjątkowego tylko dla siebie.

Inspiracją do stworzenia kolekcji była dla mnie delikatna a zarazem silna i świadoma kobieta. To subtelne połączenie klasyki w letnim wydaniu - bieli z granatem. Proste formy przełamane bardzo kobiecymi, otwartymi dekoltami oraz bogactwo faktur.Garnitur w wydaniu jeans oraz - mała biała - to tylko niektóre z propozycji.

- Mówi Marta Boliglova

Najnowsza kolekcja marki Chaos by Marta Boliglova to połączenie klasyki i nonszalancji.

Motywem przewodnim projektów jest Riwiera Francuska - świat luksusowych jachtów i przyjęć na otwartym powietrzu...rozmarzyłyśmy się...

Wyjątkowe tkaniny i niebanalne kroje podkreślają jej charakter. Znajdujemy tu m.in. miniówkę z fantastyczną fakturą niemal 3D, która sprawia, że prosty krój nabiera fantastycznego smaczku. To jest nasz niezaprzeczalny typ #1. W linii przeważają biel, granat a w końcu wszystkie wiemy, że bez tych kolorów nie obejdziemy się latem. Pierwsze skrzypce gra tu dżins i francuskie gipiury, które sprawiają, że każda kobieta poczuje się wyjątkowa.

