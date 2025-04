Edyta Górniak nie zwalnia tempa i wciąż wygląda fantastycznie. Ostatnio pojawiła się w telewizji śniadaniowej w rockowym looku z przymrużeniem oka. Pastelowa ramoneska polskiej marki, do tego rurki, klasyczne szpilki w kolorze nude od marki Celebrity i designerska kopertówka z komiksowym motywem. A do tego lustrzane szkła i świetna fryzura. Całość wyglądała świetnie, seksownie i stylowo.

Ubierz się jak Edyta Górniak

Nie każdy potrafi ograć kolory a tym bardziej pastele by nie wyglądały infantylnie. Jej styliście udało się to perfekcyjnie. Szarości w połączeniu z pastelami okazały się strzałem w 10-tkę! A 42-letnia gwiazda wciąż pokazuje, że jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show biznesu. A wy jak uważacie?

#edytagorniak #with_my_fav_stylist @bartek_indyka #backstage #atm #thevoice 🐭👀 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Edyta Gorniak (@edytagorniak) 21 Sie, 2015 o 10:08 PDT

Pastelową kurtkę ramoneskę kupicie za pośrednictwem internetu w sklepie marki Sugarpills. Kopertówka, którą miała ze sobą Edyta to projekt brytyjskiej designerki Anji Hindmarch. Zaś okulary to model Erika od Ray Ban. Lustrzane szkła i pluszowe oprawki są po prostu boskie! Zobaczcie ceny ubrań i dodatków artystki zaglądając do naszej galerii!

