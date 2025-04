Edyta Górniak uwielbia modę z przymrużeniem oka. Mając ponad 40 lat doskonale łączy elegancję z młodzieżowymi trendami tworząc niezapomniane komplety. Tym razem na warsztat wzięłyśmy jej look z minionego weekendu. Gwiazda na nagraniu programu śniadaniowego pokazała się w pastelowej bluzie i dopasowanej do niej torebce Chanel, szarym płaszczu, porwanych spodniach i szpilkach z siateczki - wyglądała fantastycznie.

Ubierz się jak Edyta Górniak

Wypytałyśmy jej stylistę o dokładną listę ciuchów, które miała na sobie. Długi płaszcz pochodzi z jesiennej kolekcji polskiej marki Zaquad, zaś szałowe czółenka są z metką Celebrity. Różową bluzę z nadrukiem kupicie w sklepie internetowym Life/Stab. Do tego boska torebka Chanel - model Boy. Jak się dowiedziała nasza redakcja - boska czapka z woalką to zakup Górniak podczas jej wizyty w Nowym Jorku. A na koniec ultra modne spodnie z dziurami - znajdziecie je w ofercie Only. Jak wam się podoba całość?

#ManhattanBeach 🌈 @chiaraferragni on #theblondesalad .com #ChiaraFerragni 💙 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @theblondesalad 3 Lip, 2015 o 5:41 PDT

Najbardziej ze wszystkiego zazdrościmy Edycie Górniak boskiej torebki Chanel. Ten element garderoby to klasyk - nawet w odjechanych kolorach. Powyżej z tą samą torebką możecie podziwiać topową bloggerkę - Chiarę Ferragni.

