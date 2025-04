42-letnia Edyta Górniak jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. W ostatnich dniach piosenkarka wystąpiła podczas finału programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Oczywiście zachwyciła wszystkich swoim zniewalającym głosem, ale my nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy największej uwagi nie poświęciły jej stylizacji.

Edyta Górniak w ciuchach od światowych projektantów

Po przeprowadzeniu małego śledztwa udało się nam ustalić, że Górniak miała na sobie ubrania i dodatki od największych światowych projektantów. Ołówkową spódnicę wypatrzyłyśmy w najnowszej kolekcji marki Kenzo. Model z metalicznymi zdobieniami kosztuje ok. 2900 zł.

Do tego skórzana kamizelka ze stójką i suwakami w złotym kolorze. Jest to model z kolekcji Simonetta Ravizza, jej cena to ponad 4200 zł. Jest warta swojej ceny? Uzupełnieniem całości były żółte szpilki o klasycznym kroju. Model z charakterystyczną czerwoną podeszwą to oczywiście dzieło Christiana Louboutina. Chcecie mieć je w swojej szafie? Czeka was wydatek rzędu 2000 zł. Cała stylizacja to koszt ok. 9100 zł. Jesteście w stanie wydać tak dużo na ciuchy?

