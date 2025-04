Eddy Anemian to francuski projektant mody, w sumie wciąż student, który otrzymał tegoroczną nagrodę H&M Design Award. Jego projekty, a raczej dyplom z 4 roku uniwersytetu okazał się najlepszy. Nic dziwnego bo jego ultra nowoczesne projekty z posmakiem retro wyglądają naprawdę fantastycznie.

Eddy Anemian wygrał H&M Design Award 2014

Najnowszy lookbook to prosta aranżacja, gdyż projekty Eddiego Anemiana mówią same za siebie. Motyw origami z tkaniną ciętą w stylu 3D wygląda fantastycznie, do tego misternie zdobione, jedwabne tkaniny. Każdy element kolekcji mogłybyśmy przygarnąć do swojej szafy. Kolekcja dostępna jest niestety tylko w wybranych sklepach H&M, a cenowo zaczynają się od ok. 300 złotych za top.

