Upalne dni przed nami dlatego warto zaopatrzyć się w odpowiednią odzież. A cóż bardziej uniwersalnego, jak dżinsowe szorty. Krótkie spodenki z denimu to najprostszy wybór. Pasują niemal do wszystkiego, są wygodne i wytrzymałe. Jedna para szortów w tym stylu to inwestycja na lata. W końcu nigdy nie wyjdą z mody.

Reklama

Dżinsowe szorty na lato 2014

Specjalnie dla was znalazłyśmy aż 40 modeli najróżniejszego rodzaju spodenek. Mamy dla was denimowe cudeńka z wysokim stanem w stylu lat 50. i 60., porwane na modłę lat 90. i eleganckie o długości do kolana. Są te z dziurami, są dekatyzowane i z różnymi ozdobnikami. Jesteśmy zatem pewne, że znajdziecie coś specjalnie dla siebie. Ceny startują od ok. 39 złotych.

Reklama

Więcej modnych szortów na lato:

Modne bermudy na ciepłe dni

Przegląd szortów z wysokim stanem

Modne szorty na lato od 37 złotych

Zajrzyjcie do galerii z dżinsowymi szortami: