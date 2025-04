Dżinsowe szorty to klasyk, który powinna mieć w swojej szafie każda kobieta. Pewnie wiele z was powie, że to nuda. Może i tak, ale nie ulega wątpliwości, że są bardzo uniwersalne i pasują prawie do wszystkiego. Do tego są niezwykle wytrzymałe i gwarantujemy, że nie wyjdą z mody jeszcze przez wiele lat.

Dżinsowe szorty na lato 2015

W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie modele z wysokim stanem, które inspirowane są stylem lat 50. i 60., przecierane nawiązujące do mody lat 90. oraz bardzo modne w tym sezonie fasony w stylu hippie.

Jak stylizować dżinsowe szorty? Możecie łączyć je dowolnie - bez znaczenia co do nich założycie, będziecie wyglądały dobrze. My bardzo lubi połączenie krótkich spodenek z białą koszulą i motocyklowymi botkami. A wy jak lubicie je nosić?

Gwiazdy kochają dżinsowe szorty

Ten model krótkich spodenek jest bardzo popularny wśród polskich i zagranicznych gwiazd. Chyba dlatego, że pasują do każdej sylwetki. Wystarczy jedynie wybrać model odpowiedni dla siebie. Nam bardzo podoba się stylizacja Olgi Bołądź, która łączy w sobie luz i elegancję. Na uwagę zasługuje również zestaw wybrany przez Agnieszkę Więdłochę - dżinsowy total look jest na czasie.

