Dżins jest modny od dziesiątków lat i zapewne będzie modny przez kilkanaście kolejnych. Tak naprawdę nie ma części garderoby jakiej by nie zrobiono z tego materiału. Dlatego dzisiaj mamy dla was przegląd najmodniejszych, dżinsowych sukienek, które sprawdzą się praktycznie przez cały rok.

Denimowe sukienki na lato

W sklepach znajdziecie bardzo duży wybór kreacji wykonanych z dżinsu. Zaczynając od luźnych, koszulowych modeli, przez dziewczęce rozkloszowane fasony, aż po podkreślające kobiece kształty szmizjerki.

Dżinsową sukienkę bez wątpienia możecie nosić na co dzień. Będzie idealnie pasowała do trampek lub sandałków na płaskiej podeszwie. A w chłodniejsze dni stworzy zgrany duet z klasyczną ramoneską.

Dżinsy z przetarciami

Nowojorski look w stylu Taylor Swift

Stylowa Natalia Klimas

1 z 26 Dżinsowa sukienka, Topshop, cena, ok. 190 zł

2 z 26 Dżinsowa sukienka, New Look, cena, ok. 125 zł

3 z 26 Dżinsowa sukienka, Carry, cena, ok. 89,99 zł

4 z 26 Dżinsowa sukienka, House, cena, ok. 99,99 zł

5 z 26 Dżinsowa sukienka, Cropp, cena, ok. 79,99 zł

6 z 26 Dżinsowa sukienka, Reserved, cena, ok 119,99 zł

7 z 26 Dżinsowa sukienka, Warehouse, cena, ok. 219 zł, Zalando.pl

8 z 26 Dżinsowa sukienka, New Look, cena, ok. 125 zł

9 z 26 Dżinsowa sukienka, Sinsay, cena, ok. 69,99 zł

10 z 26 Dżinsowa sukienka, Topshop, cena, ok. 190 zł

11 z 26 Dżinsowa sukienka, House, cena, ok. 89,99 zł

12 z 26 Dżinsowa sukienka, Mango, cena, ok. 139 zł

13 z 26 Dżinsowa sukienka, Topshop, cena, ok. 210 zł

14 z 26 Dżinsowa sukienka, New Look, cena, ok. 125 zł

15 z 26 Dżinsowa sukienka, House, cena, ok. 89,99 zł

16 z 26 Dżinsowa sukienka, Reserved, cena, ok. 149,99 zł

17 z 26 Dżinsowa sukienka, New Look, cena, ok. 180 zł

18 z 26 Dżinsowa sukienka, Carry, cena, ok. 89,99 zł

19 z 26 Dżinsowa sukienka, Topshop, cena, ok. 145 zł

20 z 26 Dżinsowa sukienka, Madox design, cena, ok. 280 zł, Pakamera.pl

21 z 26 Dżinsowa sukienka, Zara, cena, ok. 199 zł

22 z 26 Dżinsowa sukienka, Cropp, cena, ok. 89,99 zł

23 z 26 Dżinsowa sukienka, Sinsay, cena, ok. 69,99 zł

24 z 26 Dżinsowa sukienka, Cropp, cena, ok. 99,99 zł

25 z 26 Dżinsowa sukienka, Noisy May, cena, ok. 179 zł, Zalando.pl