Dziewczęca kolekcja bizuu apres-midi

Nowa kolekcja linii bizuu après-midi, stworzona przez Blankę Jordan i Zuzannę Wachowiak podtrzymuje koncepcję kompletnej kobiety bizuu, dla której doskonały wygląd jest ważny w każdym momencie swojego dnia.

Bizuu après-midi to casulowe sukienki, dresy oraz gipiurowe komplety. Nowością jest wprowadzenie jeansu z surowymi wykończeniami, które kontrastują z dziewczęcą formą sukienek . Cała kolekcja zbudowana została na zasadzie kontrastu - połączenia zróżnicowanych tkanin: dresu z gipiurą, dzianiny z koronką, panelowych wstawek w sukienkach. Po raz pierwszy również projektantki prezentują mini modele skierowane do dziewczynek – bizuu petit to nowa linia dziecięca, która oferuje wygodne sylwetki z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych.

FOTOGRAF: Łukasz Pukowiec

ASYSTENT FOTOGRAFA: Tomasz Firkowski

MAKE UP: Marta Gąska

HAIR: Łubiński-Kowalski | SEBASTIAN PROFESSIONAL

MODELKA: Karolina Karolkiewicz/MODEL PLUS

MODELKI dzieci: Chantal i Ania

PRODUKCJA: bizuu

RETOUCH: Magdalena Baran

SCENOGRAFIA: Magdalena Ruszkowska bizuu

Zobaczcie zdjęcia kampanii: