Cukier Pruski to kolejna linia znanej marki Dziedzic Pruski. W końcu t-shirty z nadrukami są nadal hitem dlatego nic dziwnego, że co i rusz wprowadzane są do sprzedaży nowości. Tym razem padło na słodkie nowinki z kilogramem cukru w roli głównej.

Reklama

Cukier Polski - hit na wakacje

Krótka seria składa się z t-shirtów (cena 89 zł) i tank topów (cena 79 zł), które doskonale uzupełnią nie jedną wakacyjną stylizację. Bosko będą wyglądać zarówno z szortami na co dzień jak i z lookiem na wieczorną imprezę. Podobają się wam?

Marka: Cukier Pruski | Modelka : Krusia Ziolek | Fotograf : Łukasz Ziętek

Reklama

Więcej mody z polską metką:

Lidia Kalita - kolekcja na jesień 2015

Michael Hekmat - nowości na zimne miesiące

Prosto. nowości polskiej marki