Dolce & Gabbana wiedzą jak zrobić w mediach szum. Ostatnio ubrali Melanię Trump, przyszłą panią prezydentową USA, której stylizowania odmówiło wielu topowych designerów. Teraz zamiast inwestować w ultra drogie modelki postanowili, że do swojej najnowszej kampanii reklamowej zatrudnią mało znanych modeli... z ultra znanymi rodzicami.

Jak wiadomo znani rodzice to przepustka do kariery. Można oczywiście mówić, że dzieci gwiazd w wielu przypadkach same zapracowały na sukcesu... jednak bez rozpoznawalnego nazwiska ten sukces byłby na pewno trudniejszy do osiągnięcia ;)

Synowie gwiazd w kampanii Dolce & Gabbana

Do swojej kampanii duet wybrał włoską wyspę Capri. W boskiej scenerii można podziwiać jakże urodziwych synów gwiazd. W sesji wizerunkowej występuje syn Pameli Anderson i Tommiego Lee. Przystojny Brandon Thomas Lee, ma 20 lat i jak większość z was przyzna jest super przystojny. Obok niego w ubraniach Dolce & Gabbana można podziwiać 17-letniego syna Cindy Crawford - Presleya Gerbera. Jak widać nie tylko jej piękna córka Kaia Gerber robi karierę w modelingu.

Jednak to nie wszystko. Dolce & Gabbana do nowego projektu zaangażowali również syna Jude'a Law i aktorki Sadie Frost - Rafferty Law. 20-latek niestety - przynajmniej naszym zdaniem ustępuję przystojnemu tatusiowi. Jednak nazwisko robi swoje, a on nie musi być zbyt piękny by osiągnąć sukces. Wystarczy nazwisko.

A na koniec wisienka? Gabriel Kane to 21-letni syn aktora Daniela Day-Lewisa. Wyjątkowy i charakterystyczny model to wschodząca gwiazda.

Wszystkich zobaczycie na zdjęciach z Instragrama, które załączyłyśmy do tekstu. Rozpoznacie, który to który? (ps. w razie problemów - są podpisani :)