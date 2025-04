My jesteśmy wielbicielkami wszelkiego rodzaju spodni. Jednak doskonale wiemy, że wiele z was nie potrafi, albo po prostu nie chce zrezygnować z sukienek. W czasie jesienno-zimowych miesięcy warto postawić na dzianinowe sukienki, które są ciepłe, seksowne i kobiece. Dobra wiadomość jest taka, że w popularnych sieciówkach znajdziecie bardzo duży wybór takich kiecek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie modele wpadły nam w oko? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Dzianinowe sukienki na jesień 2015

Kobieca odsłona chłodnych dni! #fashion #look #lookbook #wear #woman #autumn Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika TATUUM (@tatuum_official) 4 Lis, 2015 o 11:39 PST

Podczas przeglądania oferty popularnych sklepów sieciowych udało się nam wybrać 14 sukienek wykonanych z ciepłej i miłej w dotyku dzianiny. Najbardziej spodobały się nam klasyczne fasony w odcieniach szarości i czerni. Najlepiej, jeżeli mają ciepły golf - dzięki niemu nawet największe mrozy nie będą wam straszne. Chcecie urozmaicić swoją stylizację? Postawcie na modele zdobione fantazyjnymi wzorami i komiksowymi nadrukami. My jesteśmy zakochane w tych z kolekcji Moschino. Prawda, że są urocze!

Moschino Toy @caitlynpaterson #moschinotoy @itsjeremyscott #jeremyscott #moschino Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Moschino (@moschino) 19 Maj, 2015 o 9:46 PDT

