Jeszcze niedawno dwurzędowe marynarki kojarzone były z obciachowymi stylizacjami z lat 80. i 90. Dzisiaj to jedne z najbardziej szykownych modeli zarówno na co dzień, jak i od święta. Najwięcej znajdziecie ich w formie obszernych marynarek z ozdobnymi guzikami, ta ekstrawagancka forma sprawi, ze pasować będą niemal do wszystkiego.

Dwurzędowe marynarki są hitem!

Pamiętajcie, że w przeciwieństwie do innych marynarek, dwurzędowych nie musimy rozpinać do siadania. Wręcz przeciwnie, powinny zostać zapięte. jednak biorąc pod uwagę dzisiejsze fasony oversize ta zasada jest archaiczna i tyczy się jedynie "męskich" użytkowników tego kroju.

Więcej modnych marynarek z jesiennych kolekcji:

Zajrzyjcie do galerii z dwurzędowymi marynarkami: