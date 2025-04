Księżna Kate pojawiła się ostatnio na corocznej kolacji fundacji " 100 Women in Hedge Funds". Żona księcia Williama jak zwykle wyglądała bajecznie. Cieszy nas to, że nareszcie postawiła na coś odważniejszego, bo ostatnimi czasy nosiła bardzo przewidywalne kreacje. Oczywiście i w tych przewidywalnych lookach wyglądała świetnie jednak wiadomo, że odgrzewane jedzenie jest nudne. A od ikon stylu wymaga się o wiele więcej niż od kobiet mijanych na ulicy.

Księżna Kate w ultra drogie sukni Erdem

Podczas oficjalnej kolacji księżna Kate miała na sobie suknię Alouette z domu mody Erdem (kolekcja pre-fall 2015). Kwiatowy wzór i niecodzienny krój od razu zwrócił uwagę mediów a w tym naszą. Uwagę przykuwa również cena, która w jednym z popularnych sklepów internetowych wynosi ok. 17,000 złotych.

Księżna swój wieczorowy zestaw uzupełniła szpilkami na platformie Jimmiego Choo ("Cosmic Suede"), w których bardzo często chodzi. A do tego niewielką kopertówkę w iście dekadenckim stylu od Anji Hindmarch. Buty to koszt ok. 2,400 złotych zaś torebki ok. 2,000 złotych. Jak oceniacie ten królewski look w królewskiej cenie?

