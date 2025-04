W najnowszym zestawieniu ponownie znajdziecie propozycje od największych domów mody na świecie. Niestety ceny tych rzeczy są horrendalne niemniej marzyć każdy może. Zobaczcie zatem co trafiło właśnie do sprzedaży najsłynniejszych sklepów internetowych z dobrami luksusowymi. Co proponują takie platformy jak: Mytheresa.com, Net-a-porter.com, czy Polyvore.com?

Reklama

Modowe hity - marzenia fashionistki

Zakochałyśmy się w kombinezonie z linii Victoria by Victoria Beckham i w szałowej sukience Burberry Prosum. Niekontrolowane falbany i pastelowy odcień "złota" to coś na bardzo wyjątkową okazję. Do tego boski płaszcz w stylu retro od MSGM i skórzana bomberka Marni. Różnokolorowa skóra to must-have wiosny lata 2015.

Nie mogłyśmy również zapomnieć o Dolce & Gabbana. Marka i jej wyszywane ręcznie ubrania i torebki to prawdziwe majstersztyki. Z torebek spodobała nam się również propozycje od Yves Sain Laurent. Z tego samego domu mody pochodzi również klasyk - marynarka ze złotymi wstawkami.

A na koniec buty. Tu stawiamy na boskie mokasyny z frędzlami od Isabel Marant a także kolorowe szpilki od Christiana Louboutina. Ten ekstrawagancki model pasować będzie zarówno do dżinsów, wieczorowej kreacji jak i letnich szortów. Kochamy!

Reklama

Więcej modowych wyborów redakcji:

Kwietniowy must-have redakcji

Top 10 kwietnia - wybór redaktor działu mody

Kampania Converse Made By You