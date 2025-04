Listopad to miesiąc kiedy największe miasta na świecie szykują się do świąt ze zdwojoną mocą. Nic więc dziwnego, że większość najpopularniejszych marek już teraz prezentuje świąteczne kolekcje. Dołączyła do niech właśnie brytyjska sieciówka Dorothy Perkins, która na tegoroczną gwiazdkę proponuje fantastyczne ciuchy, które mogą przydać nam się przez niemal cały rok.

Reklama

Modne ubrania Dorothy Perkins na święta 2014

Zaczynamy od pięknych odcieni bieli, które zimą nadadzą naszym stylizacjom wyrafinowania. Kolejnym mocnym akcentem są cekiny. Bez tych nie obejdziemy się podczas sylwestra. Piękne tłoczenia, eleganckie sukienki, płaszcze i modne komplety, czyli wszystko to, co sprawdzi się podczas rodzinnych spotkań i gwiazdkowych imprez z przyjaciółmi.

Reklama

Więcej modnych ubrań na święta 2014:

Świąteczna kolekcja River Island

Przegląd koronkowych sukienek

Cara Delevingne dla gwiazdkowego Topshopu