Dorothy Perkins na wiosnę i lato 2014 przygotowała świetną kolekcję, która od razu przypadła nam do gustu. Soczyste kolory, dziewczęce pastele i ultra modne dodatki w postaci plisów, metaliczności, czy przezroczystości to po prostu hit. W nowej kolekcji marki znajdziecie eleganckie sukienki, szerokie spodnie w stylu lat 70., pudełkowe płaszcze, ołówkowe spódnice, spodnie boyfriendy i modne szorty.

Dorothy Pekrins wiosna-lato 2014

Kolekcję zaliczamy do wyjątkowo udanych. Kobiece, eleganckie i sexy look są totalne! A lookbook o słodkim zabarwieniu lat 50. i 60. bardzo zachęca do zakupów. Czy wy tez odnosicie takie wrażenie?

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z wiosenną kolekcją Dorothy Perkins: