Najnowsza odsłona Dorothy Perkins na lato 2014 reinterpretuje symbol Wysp Brytyjskich, skąd pochodzi marka – tradycyjną angielską różę, i pokazuje ją w nowoczesnej wersji. "All About Rose" to limitowana kolekcja sieciówki, którą tworzą kobiece sukienki, delikatne plisowane spódnice oraz topy o subtelnych krojach. Motyw róży, który jest przewodnim tematem linii został zaakcentowany dzięki ciekawym połączeniom materiałów i wzorów użytych przy tworzeniu kolekcji.

Główne elementy letniej kolekcji Dorothy Perkins to bladoróżowa kurtka oversize, różowa żakardowa spódnica ołówkowa i pasujący do niej strukturalny top, delikatna bluzka z różanym wzorem, pastelowe szwedy no i przede wszystkim kwiatowy nadruk, który odnajdujemy na spódniczkach, topach i sukienkach. Podoba się wam?

Zobaczcie więcej kwiatowych ubrań:

Zajrzyjcie do galerii z letnim lookbookiem Dorothy Perkins: