Dorothy Perkins na początek jesieni 2014 proponuje kilkanaście stylizacji z dżinsem w roli głównej. Denimowe spodnie i koszule w różnych zestawieniach tworzą świetną klasyczną całość. Modną, nowoczesną, ale ze smaczkiem lat 90.

Dorothy Perkins Denim na jesień 2014

Brytyjska sieciówka stawia na zgrabne rurki, które łączy z prostymi topami i luźnymi koszulami włożonymi za pasek. Do tego dobrze skrojone marynarki, płaszczyki i eleganckie bluzki, które w miksie z dżinsem tworzą świetne smart casualowe looki. Doskonałe zarówno do pracy (jeśli ta nie wymaga odpowiedniejszego wyglądu), do szkoły, jak i na randkę. Dla nas bomba!

Zajrzyjcie do galerii z nowościami od Dorothy Perkins: