Dorota Gardias

Gwiazdy też czasami zaliczają modowe wpadki. I choć są one coraz mniej spektakularne, bo przecież teraz prawie każdy zna się na modzie, a inni zwyczajnie zatrudniają stylistów, to niektóre looki gwiazd pozostawiają wiele do życzenia. Tak było z wyglądem Doroty Gardias i blogerki Charlize Mystery podczas jednego z ostatnich wydarzeń salonowych...

Zbyt poważnie i nudno - to też wpadka

Wydawałoby się, że wpadką mogą być jedynie zestawienia źle dobrane do figury, albo zbyt przekominowane. A jednak. Minimalizm i elegancja też mogą wyglądać źle. Zwłaszcza jeśli działają postarzająco. Tak było z oficjalnymi lookami Gardias i Charlize. Obydwie miały na sobie skromne, poważne stylizacje. Charlize absolutnie nie wyglądała w swojej na 24-latkę, a pogodynka na 32-latkę. Wolimy je oglądać w mniej oficjalnych zestawach...

