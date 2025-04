Dopamine dressing - apetyczny trend 2022 roku. Na czym dokładnie polega?

Wiosenno-letnie pokazy były pełne kolorów — od landrynkowego różu i soczystej zieleni po subtelne błękity od stóp do głów. Projektanci dali nam tym samym sygnał, że pora znów zacząć bawić się modą i wstrzyknąć trochę koloru do naszej garderoby. Dlaczego warto wypróbować „dopamine dressing” i jak to działa w praktyce?