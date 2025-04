Odkąd Dominika Kulczyk stała się celebrytką, zaczyna stawiać na coraz odważniejsze stylizacje. Ostatnio, na jednej z gal pokazała się w sprytnym połączeniu stylu retro z nowoczesnym, odważnym i młodzieżowym krojem. Stylizacja godna uwagi, ale czy pasująca do gwiazdy?

Dominika Kulczyk miksuje style

Gwiazda na rozdaniu Kryształowych Zwierciadeł pokazała się w kopertowej sukienca, krojem nawiązującej do stylu retro. Do niej dopasowała fryzurę z retro falami i mocny makijaż, jak z dawnych lat. Nie wszystko było tu jednak z "innej epoki". Całość unowocześniały odważny wzór w usta i czarne, zabudowane szpilki. Lubimy takie nietuzinkowe zestawienia, ale do Dominiki Kulczyk, która jest fashionistką musimy się jeszcze przyzwyczaić.

Stylizacja jest tym bardziej interesująca, że kontrowersyjna sukienka to projekt Yves Saint Lauren. Kosztuje, bagatela, 10 tys. złotych!



Zobaczcie dokładniej look Dominiku Kulczyk z sukienką w usta: