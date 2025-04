Księżną Kate obserwują miliony, a jeszcze bardziej teraz kiedy oczekuje swojego 2. dziecka. Kate, jak na nią przystało nie zwalnia tempa i pokazuje się na wszystkich zaplanowanych wystąpieniach. Ku uciesze ogromu, który obserwuje jej rosnący brzuszek. Tym razem księżna pojawiła się The Nook Appeal w Norfolk mając na sobie czerwoną sukienkę koktajlową projektu Katherine Hooker. Kreacja "Ascot Dress" zniknęła z jej sklepu internerowego w chwilę. Czy słusznie?

Reklama

Dodatki w stylu księżnej Kate

Oprócz niej księżna miała na sobie czarne szpilki Jimmiego Choo z zamszu, które kosztują ponad 1800 złotych, oraz kopertówkę "Muse" projektu Stewarta Weitzmana za ponad 1600 złotych. Do tego kolczyki z cytrynami swojej ulubionej projektantki biżuterii Kiki McDounogh, które w jednym ze sklepów internetowych kosztują ponad 6300 złotych. A na koniec naszyjnik z diamentami. Koszt tego ostatniego to ok. 20,000 złotych. Jak oceniacie te akcesoria?

Reklama

Więcej stylizacji księżnej Kate:

Ubrania księżnej Kate kupisz w Internecie

Księżna Kate w 3 miesiącu 3. ciąży

Stylowe porady wielkich ikon mody