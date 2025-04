Nie każda z nas dobrze czuje się w długości mini i umówmy się — nie zawsze taka długość jest na miejscu. Krótkie szorty i mikro spódnice raczej sprawdzają się „po godzinach”, niż w stylizacjach do biura lub na uroczyste przyjęcia. Ale kiedy żar się leje z nieba, nie wyobrażamy sobie spędzać wielu godzin w długich spodniach, dlatego szukamy czegoś, w czym będziemy czuć się swobodnie, modnie i jednocześnie kobieco. Idealnym rozwiązaniem jest spódnica maxi.

W przeciwieństwie do mini, wszechstronność tego wakacyjnego niezbędnika nie ma granic i założymy ją na każdą okazję. Długą spódnicę możesz nosić od rana do nocy, od biura po tańce na parkiecie. Sprawdzi się też na plaży, jako modny element plażowego looku. Tworzy zgrany duet z crop topem, luźną koszulą, klasycznym t-shirtem i krótkim kardiganem. Wiele modeli ma też dopasowaną górę, co znacznie ułatwia sprawę, kiedy nie wiesz, z czym sparować długą spódnicę. Świetnymi towarzyszami będą dla niej espadryle, trampki, klasyczne czółenka i sandały na obcasie.

Szukasz takiej dla siebie? Zerknij na naszą redakcyjną top listę. Wybrałyśmy dla ciebie 7 najpiękniejszych długich spódnic na lato 2022, na których będziesz mogła polegać przez cały sezon. Wśród nich znalazły się m.in. romantyczne, długie, zwiewne spódnice w kwiaty, jeansowe i dziergane spódnice na szydełku.

Spis treści:

Długa, biała, trapezowa spódnica sprosta każdej letniej okazji i połączysz ją dosłownie ze wszystkim. Lekki, przewiewny materiał natomiast sprawi, że będzie czuła się niesamowicie komfortowo, gdy nadejdzie fala upałów.

fot. Długa spódnica trapezowa, Pepe Jeans, cena: ok. 310 zł/materiały prasowe

Urocza, romantyczna długa spódnica w kwiaty to symbol lata. Od lat nie znika z trendów, więc możesz kupować w ciemno. Idealnie wypadnie podczas koktajlowego przyjęcia zamiast sukienki.

fot. Długa spódnica w kwiaty MAAJI, cena: 339 zł/materiały prasowe

Jeśli potrzebujesz spódnicy, która będzie swobodna i elegancka jednocześnie, zwróć uwagę na zachwycający model z Mango. Pięknie będzie wyglądać z dopasowanym topem i sandałami wiązanymi wokół kostki.

fot. Długa spódnica w groszki, Mango, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Szydełkowe ubrania to hit tego sezonu, więc lepiej uzupełnij zaległości. Spódnica, którą znajdziesz w katalogu Reserved ma do kompletu top, więc masz problem z głowy, jeśli chodzi o łączenie. W codziennym looku zakładaj do niej rzymianki lub klapki na plecionej platformie, wieczorem zmień na szpilki.

fot. Długa spódnica ażurowa, Reserved, cena: 159,99 zł/materiały prasowe

Ten model skradnie serca wszystkich miłośniczek dzianinowych ubrań. Nie ma miejsca, gdzie nie mogłabyś jej założyć. Do pracy noś z oversizowe'ową koszulą, na randkę połącz z topem, na co dzień dobrze wypadnie z t-shirtem.

fot. Długa spódnica ołówkowa, Guess, cena: 239 zł/materiały prasowe

Ta spódnica ma moc! Romantyczna, elegancka i bardzo kobieca. Założysz do biura (połącz z koszulą) i na romantyczny spacer po promenadzie (dodaj crop top). Jesteśmy w niej zakochane po uszy.

fot. Długa spódnica koronkowa Zara, cena: 159 zł/materiały prasowe

Na fali powrotu estetyki lat 90. wróciły też jeansowe maxi spódnice, więc jeżeli jesteś fanką trendów z tamtego okresu, koniecznie dodaj taką do swojej kolekcji. Aby przełamać jej ciężki charakter, noś ją z lekką górą i butami na obcasie.

fot. Długa spódnica jeansowa, Guess, cena: ok 390 zł/materialy prasowe

