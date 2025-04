Dziś podaję krótki przepis na ekspresowe odnowienie starych, nudnych butów.

Potrzebne będą:

- buty (najlepiej sprawdzą się baleriny),

- kawałek wybranego materiału,

- klej (np. w pistolecie na gorąco lub jakikolwiek mocny do połączenia tkaniny i tkaniny z butem)

Krok po kroku:

1. Wytnij dwa duże prostokąty z materiału (20 x 30 cm),

2.... oraz dwa mniejsze (10 x 15 cm),

3. Złóż kilkukrotnie duży prostokąt i przyklej krawędź pod spód.

4. To samo zrób z mniejszym prostokątem.

5. Brzegi większego, złożonego paska zawiń do środka i przyklej, po czym mniejszym paskiem przewiąż w połowie tak aby powstała kokarda.

6. Według tej samej instrukcji sklej druga kokardę.

7. Na oczyszczone buty przyklej ozdoby mocnym klejem. Nałóż go sporo, aby w nieoczekiwanym momencie kokarda nie... pofrunęła :)

