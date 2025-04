Moda festiwalowa to trend, który co roku zyskuje coraz większą popularność. W końcu każda z nas uwielbia zabawy w plenerze a do tego z roku na rok koncertów na gołym powietrzu przybywa. A do tego kilkudniowe festiwale muzyczne, które są chcąc nie chcąc jednym, wielkim wybiegiem mody. Wtedy możemy pokazać swoje prawdziwe ja, prawda?

Zobacz! Moda festiwalowa w jednym paluszku

Festiwalowy lookbook Diverse na lato 2015

Proponowane przez tą polską markę stylizacje to miks stylu boho i mody festiwalowej, których największym walorem jest wygoda. Damskie modele promowane w najnowszej kolekcji to przede wszystkim, lekkie spódnice i spodnie, luźne topy, sukienki i kombinezony na ramiączka. Oprócz tego bazą linii jest dżins. Bez niego nie obejdziemy się w tym sezonie, jak i w żadnym innym.

Dżinsowe szorty i bermudy koszule czy kombinezony nie obejdą się bez modnych wciąż nadruków i mocnych przetarć nawiązujących do stylu vintage. Wakacyjny, niezobowiązujący look dopełniają akcesoria: torby z frędzlami, sandały, klapki czy trampki typu slip-on. Wszystko to sprawdzi się podczas letnich wyjazdów i całonocnych imprez na otwartym powietrzu.

