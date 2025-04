Kolekcje haute couture to sztuka sama w sobie! To właśnie z tych projektów możemy dowiedzieć się co tak naprawdę, drzemie w duszy projektanta. Tworząc haute couture, najwięksi kreatorzy świata mody nie muszą kierować się statystykami sprzedaży i obowiązującymi trendami. Ograniczeniem jest jedynie ich wyobraźnia!

Kolekcja Christian Dior haute couture

Raf Simons w sezonie wiosna-lato 2015 zabiera nas w swoistą podróż w czasie. W jego najnowszych projektach widać wyraźne inspiracje latami 50. - szerokie suknie szyte z koła, plisowane spódnice, 60. - intensywne kolory i wyraziste desenie op-art, które wciągają widza w swoistą grę złudzeń, 70. - szalone kształty ubrań i połyskujące tkaniny zdobione cekinami. Wszystkie projekty zostały uwspółcześnione. Dzięki temu zyskały nowy niepowtarzalny fason, który dodatkowo podkreślił kunszt niezwykle utalentowanego Belga.

Nas szczególnie zachwyciła prostota, niezwykła kobiecość i ponadczasowa elegancja, która nawiązuje do wizji samego Christiana Diora. Dodatkowo haute couture zaciera granice między tym, co było i tym, co w modzie jeszcze się wydarzy.

Kolekcja skierowana jest do eleganckich, wyzwolonych kobiet, które nie boją się eksperymentować i bawić modą. W kreacjach jednego z największych domów mody na świecie pokazała się już m.in. Jennifer Laurence i Julianne Moore, ale chyba ich najwierniejszą fanką i propagatorką jest Marion Cotillard.

