Kolejny miesiąc i kolejne nowości. Wybrałyśmy się ponownie na zakupy marzeń do topowych sklepów internetowych, gdzie dostępne są kolekcje największych marek modowych na świecie. Niestety im bardziej znany dom mody tym droższe projekty. Dlatego też nazywamy ten segment "marzeniami", bo póki zapewne niewiele z nas stać na sukienkę Blamain za ponad 20,000 złotych, czy buty Gucci za ponad 4,000 zł.

Lutowe marzenia fashionistki

W tym miesiącu stawiamy na wiosenne hity. Kwiatowe perełki od Dolce & Gabbana to zawsze trafiony wybór, podobnie jak ultra modne pastele. Te znalazłyśmy w nowych kolekcjach m.in. Bottegi Venety i Rogera Viviera. W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć frędzli, złota i mocnych printów. W końcu pełną parą szykujemy się do wiosny! Zobaczcie zatem, co proponują kultowe brandy jak: Tom Ford, Marc Jacobs, czy Stella McCartney.

