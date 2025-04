W sklepach średnio, co 2 tygodnie pojawiają się nowinki. A wszystko po to by podtrzymać zainteresowanie markami przez cały sezon. Dlatego też mamy dla was najświeższe perełki z najbardziej popularnych sklepów internetowych z luksusowymi projektami tj. Polyvore, Net-a-Porter, czy MyTheresa.

W naszym marcowym zestawieniu nie mogło zabraknąć projektów z nowej kolekcji Jeremiego Scotta dla Moschino. Jak widać McDonald's odchodzi w zapomnienie, a najmodniejszym motywem sezonu wiosennego będzie miś. Etui na telefon, czy ubrania z uroczym misiem to niezaprzeczalny must-have. Gadżety tej marki kupicie w cenach od 230 złotych!

Oprócz tego zakochałyśmy się w ozdobnych okularach przeciwsłonecznych Prady i ekstrawaganckich spodniach z kopertowym wiązaniem od Marni. Marzymy również by w naszych szafach znalazł się kulowy trencz Burberry - tym razem w pudrowej wersji.

Chociaż w tym sezonie stawiamy na wesołe kolory to projektanci wciąż trzymają się kultowej czarno-złotej kolorystyki. W tym trendzie wyszukałyśmy boski strój kąpielowy z La Perli, piękne balerinki Lanvin i fantastyczny worek Alai. Jednak pamiętajcie, że w naszej galerii znajdziecie więcej "marzeń fashionistki". Zajrzyjcie do naszej galerii, tylko nie przejmujcie się cenami - w końcu to tylko lista pobożnych życzeń!

