Co kilka dni a nawet codziennie do oferty sklepów internetowych wchodzą nowe produkty wielkich domów mody. My raz w miesiącu wybieramy spośród nich te rzeczy, które uważamy za najciekawsze. Takie, o których marzą prawdziwe fashionistki. W czerwcu do naszego zestawienia trafiło po raz kolejny kilka rzeczy Dolce & Gabbana. Włoski duet i ich kwiatowe szaleństwo. Jednoczęściowy strój kąpielowe i sandałki na obcasie są boskie. A latem wyjątkowo nam się one marzą.

Reklama

Marzenia fashionistki - czerwiec 2015

Oprócz cudeniek od D&G wybrałyśmy niecodzienną sukienkę od Balenciagi i szałowy t-shirt od Karla Lagerfelda. Biała torebka YSL to coś, co sprawi, że nawet najprostszy look nabierze modowego smaczku. W naszej galerii znajdziecie również koronkowe sandałki na obcasie od Gianvato Rossiego i płaskie buty od Miu Miu i Charlotte Olympia.

W czerwcu marzy nam się również płaszczyk z cieniutkiej tkaniny od BOSS Orange. Tego typu okrycie to doskonałe rozwiązanie na letnie wieczory. Najdroższym elementem naszego czerwcowego zestawienia jest skórzana kamizelka Saint Laurent. Zakup za te pieniądze to zawsze ogromny wydatek, ale za to inwestycja na...dekadę i więcej. A co jeszcze znajdziecie w naszej galerii? Zobaczcie same!

Reklama

Więcej mody z wysokiej półki:

Balmain zaprojektuje dla H&M - jesień 2015

Taylor Swift stawia na znane marki

Cher twarzą Marca Jacobsa - jesień 2015