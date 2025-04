Dekatyzowane jeansy kochają gwiazdy na całym świecie od lat 70. Prawdziwy boom na farbowane, rwane i gotowane jeansy był kilka lat temu i właśnie wraca na nie moda.

Jak je nosić? Dekatyzowane jeansy zestawiaj je z zadrukowanym topem i skórzaną kurtką (zobacz nasz przegląd modnych ramonesek 2021). Sprawdzą się doskonale również z elegancką koszulą i butami na obcasie - nadadzą wtedy stylizacji pazura, który sprawdzi się zarówno na randce, jak i na zakupach z koleżankami.

Czym są dekatyzowane jeansy?

Dekatyzacja to poddawanie materiału wodzie o wysokiej temperaturze. Zabieg ten ma doprowadzić do skurczenia się włókien i ich stabilizacji, a co za tym idzie - do uniknięcia kurczenia się tkaniny.

Jednak w modzie dekatyzowane jeansy to umownie nazywane spodnie, na których widoczne są przebarwienia. Jaśniejsze plamy, przefarbowania, zacieki, które sprawiają wrażenie, że jeansy wyglądają na znoszone i zyskują nieco rockowy styl.

Jak zrobić dekatyzowane jeansy w domu?

Potrzebna ci będzie para ulubionych spodni (najlepiej w 100% bawełnianych, bez domieszek elastanu albo sztucznych dodatków).

Aby dekatyzować bawełnę, wystarczy zanurzyć materiał w gorącej wodzie, następnie zahartować w zimnej i bardzo delikatnie wycisnąć. Gdy będzie jeszcze wilgotny, przeprasować gorącym żelazkiem.

Aby dekatyzować jeansy, wystarczy włożyć je do dużego garnka i zalać wrzątkiem (jeśli spodnie nigdy nie były noszone, odwróć je na lewą stronę), nakryć i gotować około 30 minut, pilnując, by nie wynurzały się ponad wodę.

Po upływie czasu pół godziny, przełóż jeansy do suszarki i nastaw na najwyższą możliwą temperaturę. Gdy wyschną, są gotowe do założenia.

