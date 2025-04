1. Kamizelka Dina 400 zł, spodnie Liya 500 zł, 2. Sukienka Kendal 1100 zł, 3. Sukienka Corvelia 1450 zł/fot. Materiały prasowe

Reklama

Minimalizm od Sylwii Majdan

Proste, klasyczne kroje o szlachetnym wykończeniu w postaci skórzanej plecionki to nowości, które z pewnością przypadną do gustu wyznawczyniom modowego minimalizmu. To dla nich projektantka przygotowała m.in. dekolty w kształcie litery „V”, lekko drapowane na ciele sukienki, a także powłóczyste, miękko opływające ciało suknie. Wszystko to w szykownej, ponadczasowej czerni.

Polecamy: Suknie ślubne Sylwii Majdan

Styl Jane Birkin w jesienno-zimowej kolekcji

Na miłośniczki stylu Jane Birkin, ikony paryskiej bohemy z końca lat 60., czekają zmysłowe maxi sukienki, dwurzędowe, lekko męskie w kroju marynarki, świętujące wielki powrót spodnie typu dzwony oraz filcowe kapelusze o miękkich, opadających rondach w stylu boho. Stąd już tylko krok do bliskiej tym latom inspiracji w postaci przewijającej się w całej kolekcji trapezowej linii spódnic i sukienek, często ozdobionych deseniem pepitki. Trzeba przyznać, że lekcje z historii mody projektantka odrobiła celująco!

1. Sukienka Celina 900 zł, 2. Płaszcz Gigi 1400 zł, spodnie skórzane Lita 1600 zł, kapelusz 450 zł, 3. Sukienka Cedrica 900 zł.

Reklama

Sylwia Majdan wraca do bestsellerów

Jesienno-zimowy lookbook nie byłby jednak kompletny bez ulubionych przez klientki fasonów - dziś już cieszących się sławą bestsellerów - sukienek z obniżoną talią i bluzek wykończonych baskinką. Sylwia Majdan sprytnie wplata w światowe trendy elementy własnej, wypracowanej przez lata estetyki. Nie brak jej odwagi by wszechobecną w zimowych kolekcjach czerń złamać pudrowym różem, a surową, metaliczną skórę miękką fakturą włoskich wełen.

Ma być przede wszystkim kobieco. O tym, że tak jest świadczą nawet dzianinowe dresy – u Sylwii Majdan skrojone niczym drogi garnitur.

Polecamy: Sukienki wizytowe dla dziewczynek od Sylwii Majdan