Dawid Tomaszewski to polski projektant, który od lat robi światową karierę. Jego pracownia znajduje się w Berlinie, gdzie co roku prezentuje swoje projekty podczas tamtejszego tygodnia mody. Tomaszewski regularnie gości również w Łodzi na FashionPhilosophy, a także Lisbon Fashion Week. Tam właśnie, w miniony weekend zaprezentował swoją najnowszą kolekcję "Introspection" na jesień i zimę 2015/2016.

Reklama

Dawid Tomaszewski ponownie na ModaLisboa

#dawidtomaszewski #collection #ModaLisboa #dawidsdiary 🌟🌟🌟 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika DAWID TOMASZEWSKI (@dawid_tomaszewski) 15 Mar, 2015 o 2:37 PDT

Specjalnie dla Polki.pl, Dawid Tomaszewski powiedział nam o swoich wrażeniach po pokazie. Przeczytajcie, co projektant mówi o modzie na przyszły rok, a także o swoim najnowszym dziele - kolekcji "Introspection"!

Na modalisboa zaprezentowałem swoją kolekcję jesień-zima 2015/16. Jak co sezon inspiracje do kolekcji zaczerpnąłem ze sztuki współczesnej, architektury i muzyki. Znaczący wpływ na Introspection wywarły prace takich artystów jak: Francois Morellet, David Spriggs oraz Nabuhiro Nakanishi, którzy zyskali sławę głównie poprzez instalacje świetlne i graficzne wzory. Na Lisbon Fashion Week pokazałemsię po raz 2. Specjalnie na to wydarzenie przygotowałem kilka nowych looków z kolekcji Showroom. Muszę przyznać, że kocham Lizbonę, ludzi i całą organizację imprezy, która jest wspaniała.

- zdradza Dawid Tomaszewski specjalnie dla Polki.pl

Pokazy w stolicy Portugalii to zawsze wielkie wydarzenie, a samo ModaLisboa to jeden z najważniejszych tygodni mody na świecie. Cieszymy się, że co roku w Lizbonie, dzięki współpracy z łódzką edycją fashion weeka polscy projektanci mają szansę pokazać na co ich stać. A stać ich na naprawdę wiele. Gratulujemy Dawidowi kolejnego sukcesu i czekamy na następne!

Reklama

Więcej mody na jesień i zimę 2015/2016:

Gosia Baczyńska i jej pokaz na Paris Fashion Week

BOSS - kolekcja na jesień i zimę 2015/2016

Topshop Unique na London Fashion Week - video