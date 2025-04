PROSTO. to kolejna marka "made in Poland", która angażuje się w kobiecą modę. W końcu rynek ten to worek bez dna - bo my kobiety musimy się w coś stroić. PROSTO. od jakiegoś już czasu działa prężnie także z modą damską i to z zaskakująco dobrymi efektami. Wizerunek brandu jest bardzo spójny – klasycznie, wygodnie, ale inspirując się najnowszymi trendami w modzie streetwearowej.

Reklama

PROSTO. dla kobiet na ciepłe sezony

W nowej kolekcji PROSTO. na wiosnę i lato 2014 odnajdziemy liczne modele t-shirtów z nadrukami, najmodniejsze ostatnio kurtki bomber jackets, czyli baseballówki i idealne na letnie wypady wiatrówki. Poza tradycyjnymi monochromatycznymi dresami marka postawiła na hitowe wzory. Printowe szaleństwo – kwiaty, paski, kropki czy moro ożywią każdą sportową stylizację, nawet w połączeniu z klasyczną szarą bluzą.

Reklama

Zobaczcie więcej mody w streetowym stylu:

Modne koszulki z nadrukami

Wiosna w River Island

Twoja stylizacja we "Fleszu"

Zajrzyjcie do galerii z kolekcją PROSTO. na wiosnę i lato 2014: