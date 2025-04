Lata 60. były okresem rewolucji w modzie. Ubrania stawały się coraz swobodne. Kobiety chętnie eksponowały nogi w minispódniczkach, krótkich sukienkach w kształcie trapezu i szortach, a po plaży dumnie paradowały w bikini. W ich szafie nie brakowało również spodni cygaretek, pudełkowych żakietów i oversizowych koszul. W stylizacjach ominowały soczyste kolory i wyraziste nadruki.

Reklama

Ikonami stylu były Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Jackie Kennedy oraz Mary Quant.

Spis treści:

Lata 60-te to niezapomniany styl Audrey Hepburn i Brigitte Bardot wypromowany przez najsłynniejszą w tamtym okresie projektantkę Mary Quant. Dziś nie wyobrażamy sobie naszych szaf bez minispódniczek czy szortów. Prekursorem tego stylu była właśnie Mary, wszystkie słynne londyńskie butiki promowały jej projekty. Ubrania z lat 60-tych powracają teraz niemal w świetle jupiterów. Nie są dowodem na brak pomysłów projektantów, a raczej potwierdzeniem, że ubrania z tamtej dekady są wygodne i ponadczasowe.

Całe dziesięciolecie nie jest spójne pod względem stylu w modzie. Początek lat 60-tych to kontynuacja trendów obecnych w poprzedniej dekadzie. Nazwa Mod pochodzi od subkultury młodzieżowej z Wielkiej Brytanii, to właśnie ona wyznaczała trendy w modzie na początku lat 60-tych. Jedną z wielu cech wyróżniających styl przedstawicieli Mod były jaskrawe kolory.

Dziewczyny z pewnością miały w swojej szafie sukienki w kształcie litery A, sportowe marynarki i płaszcze przeciwdeszczowe. Dopełnieniem garderoby były małe kolczyki, sztuczne rzęsy i charakterystyczne kreski na dolnej powiece. Dodatkowo kultowym wówczas zestawieniem były damskie garnitury - marynarka z wąskimi klapami i zwężane w nogawkach spodnie. Wybiegiem do prezentowania tego miszmaszu była londyńska ulica - Carnaby Street.

Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024: 6 trendów, które zdominowały wybiegi

Zaraz po stylu Mod do mody wkroczył styl hipisów, który królował nieprzerwanie aż do 1965 roku. Damskie spódnice zaczęto stopniowo skracać, co doprowadziło do narodzin w roku 1965 kultowej minispódniczki. Był to prawdziwy przełom, bo kobiety zaczęły "bezwstydnie" pokazywać kolana!

Elementem wyróżniającym Hipisów były kolorowe ubrania, najczęściej z motywami kwiatowymi, do tego koniecznie spodnie dzwony, okulary lenonki oraz etniczne koszule. Były to stroje proste i niedrogie, poprzez ubranie Hipisi wyrażali siebie. Sprzeciwiali się uniformizacji.

Rok 1969 i początek lat 70-tych to narodziny skinów, którzy zaczęli manifestować swoją odrębność poprzez krótko ostrzyżone włosy i charakterystyczne buty Martensy.

Lata 60. zostawiły nam w spadku wiele stylowych par butów. W tamtym okresie królowały buty go-go (obcisłe błyszczące, w jaskrawych kolorach, na słupku), kozaki za kolano, czółenka na „kaczuszce”, buty Mary Jane, inspirowane obuwiem astronautów buty moon boots oraz botki, zarówno te płaskie, jak i na obcasie.

W latach 60. dodatki były kolorowe i wyraziste. Niezbędnym elementem były okulary słoneczne z grubą oprawką i w futurystycznych kształtach. Stylizacje uzupełniano również broszkami, sznurami pereł, pierścionkami z dużymi kamieniami szlachetnymi, białymi rękawiczkami i kolorowymi apaszkami. Zwolennicy stylu hippie natomiast, nosili kapelusze, wianki, paski z motywem kwiatowym, a także drewniane naszyjniki oraz bransoletki.

Modne dodatki jesień-zima 2023/2024: 6 elementów, które podkręcą każdą stylizację

Najmodniejszą fryzurą w latach 60. było cięcie twiggy — krótkie, wycieniowane włosy z grzywką. Było kobiece i nieco zadziorne.

Kobiety z długimi włosami robiły eleganckiego koka z tyłu lub na środku głowy i ozdabiały go kokardkami lub biżuteryjnymi dodatkami.

W latach 60. królował wizerunek baby doll. Fokus był na oko – górne i dolne rzęsy pokrywano kilkoma warstwami tuszu. Od nadmiaru często były sklejone, co dawało efekt, jak u lalki. W makijażu ust natomiast panowała całkowita dowolność.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.03.2011

Reklama

Czytaj także:

Moda lat 20.: cechy charakterystyczne w ubiorze, akcesoriach, makijażu i fryzurach

Moda damska i męska lat 80.: najbardziej charakterystyczne elementy

Moda lata 90.: jakie ubrania, buty i dodatki były modne?