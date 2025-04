To może i banalne, ale czerwień to chyba najbardziej świąteczny kolor. Okazuje się jednak, że ten kolor zawrócił w głowach niejednego projektanta. Na wybiegach można było zobaczyć nie tylko różne odcienie tego koloru, ale w wielu przypadkach designerzy szli na całość i stawiali na czerwony total look. I właśnie takim inspirujemy się w gwiazdkowym sezonie.

Świąteczny - czerwony total look

Look, którym się zainspirowałyśmy - odważnie, ale w końcu święta mamy raz w roku :) - to zestaw, który zaprezentowała Raffaella Curiel w swojej kolekcji Curiel Couture. Czerwone rajstopy, makijaż, manicure i dodatki. Nie wiem, czy znajdzie się wśród was ktoś odważny na tyle by od stóp do głów przyodziać czerwień jednak trzeba przyznać, że na wybiegu wygląda to bardzo przyzwoicie.

|Od lewej: Daks, Del Pozo, Daks - fot. FREE|

Czerwone rajstopy znalazłyśmy w sklepie internetowym Topshop, zaś sukienkę w zimowej kolekcji Solar. Do tego czerwone szpilki z H&M. Dopełnienie całości są lakier do paznokci Misslyn i boska pomadka z limitowanej kolekcji MAC Cosmetics sygnowanej nazwiskiem królowej burleski Dity Von Teese. Jak wam się podoba ten pomysł na świąteczny look?

fot. MAC Cosmetics

