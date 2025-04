Czerwony i zielony to kolory, które kojarzą się z okresem Bożego Narodzenia. Przywołują na myśl cudowne chwile spędzone z najbliższymi. Sprawiają, że przypominają się nam klimatyczne, świąteczne wieczory spędzone pod kocem z kubkiem ciepłego kakao. Nie wiemy jak wy, ale my już nie możemy doczekać się tego cudownego czasu. Aby choć odrobinę się do niego przybliżyć, postanowiłyśmy stworzyć subiektywną listę najładniejszych czerwonych ubrań i dodatków z aktualnych kolekcji znanych marek.

Czerwone ubrania i dodatki zima 2016

W naszej galerii znajdzie 25 modnych propozycji, które pochodzą z oferty popularnych sklepów sieciowych. Jednak nam najbardziej spodobał się klasyczny płaszcz z najnowszej kolekcji Zary. Klasyczny krój w połączeniu z wyrazistym kolorem daje zniewalający efekt. Naszej uwadze nie mogła umknąć również rozkloszowana spódnica midi z Topshopu. Będzie pasowała do kremowej koszuli i klasycznych beżowych szpilek. A może wolicie coś mniej zobowiązującego? Wybierzcie uroczy świąteczny sweterek z H&M.

