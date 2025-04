Idąc za modą zza Wielkiego Oceanu, przyłączamy się do świętowania Gwiazdki 2013, jak najdłużej i jak najintensywniej. Nie na marne mówią, że to najpiękniejszy okres w roku. Idąc tym tropem wyszukałyśmy dla was 35 hitów w iście świątecznym kolorze - czerwonym.

Reklama

Na Święta 2013, proponujemy pobawić się modą i spojrzeć na nią z przymrużeniem oka. Zatem, mamy dla was czerwone sukienki, swetry, płaszcze, buty i dodatki, które w odpowiednich stylizacjach stworzą nieziemskie, sezonowe looki. Odważne mogą modną, nie tylko w czasie świąt czerwień łączyć z zielenią lub bielą. A może to już za wiele? :)

Zobaczcie również:

Reklama

Świąteczna kolekcja Topshop

Stradivarius i gwiazdkowa kolekcja ubrań

Świąteczne propozycje od F&F

Zajrzyjcie do naszej galerii z czerwonymi ubraniami i dodatkami: