W jesiennych planach zakupowych koniecznie musicie uwzględnić czerwień. Bez znaczenia czy będą to rękawiczki płaszcz, sukienka czy buty. Coś musi znaleźć się w waszych szafach!

Dobór ulubionego odcieniu należy do was. Możecie wybrać soczysty kolor truskawki, nasycony maków lub ciemną barwę buraka. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie dopasowanie go do waszych włosów, oczu i karnacji. Brunetki wyglądają lepiej w innych tonacjach niż blondynki czy rudzielce.

Zastanawiacie się na jaki ciuch się zdecydować? Kupicie kapelusz lub płaszcz. Pierwszy jest najmodniejszym nakryciem głowy w nadchodzącym sezonie. Płaszcz, natomiast dzięki swojemu kolorowi pozwoli nam na chwilę zapomnieć o szarej aurze za oknem.

Więcej modnych kolorów na jesień 2014:

Hot! Szarości na jesień

Zatrzymujemy lato! Żółty na jesień

Musisz to mieć! Niebieskie ubrania i dodatki

1 z 30 Czerwona bluzka, Taranko, cena, ok. 149 zł

2 z 30 Czerwona sukienka, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

3 z 30 Czerwona torebka, Mohito, cena, ok. 139,99 zł

4 z 30 Czerwony sweter, Reserved, cena, ok. 129,99 zł

5 z 30 Czerwony sweter, Reserved, cena, ok. 59,99 zł

6 z 30 Czerwona sukienka, SHE/S A RIOT, cena, ok. 319 zł

7 z 30 Czerwona sukienka, New Look, cena, ok. 100 zł

8 z 30 Czerwony kombinezon, New Look, cena, ok. 135 zł

9 z 30 Czerwona marynarka, Zara, cena, ok. 199 zł

10 z 30 Czerwona sukienka, Topshop, cena, ok. 190 zł

11 z 30 Czerwony sweter, Taranko, cena, ok. 149,90 zł

12 z 30 Czerwony sweter, Moodo, cena, ok. 29,90 zł

13 z 30 Czerwony top, River Island, cena, ok. 100 zł

14 z 30 Czerwona sukienka, Top Secret, cena, ok. 79,99 zł

15 z 30 Czerwony płaszcz, Reserved, cena, ok. 399,99 zł

16 z 30 Czerwony sweter, New Look, cena, ok. 100 zł

17 z 30 Czerwona sukienka, Zara, cena, ok. 199 zł

18 z 30 Czerwona spódnica, House, cena, ok. 59,99 zł

19 z 30 Czerwona torebka, Zara, cena, ok. 199 zł

20 z 30 Czerwona marynarka, River Island, cena, ok. 250 zł

21 z 30 Czerwona sukienka, House, cena, ok. 79,99 zł

22 z 30 Czerwona kamizelka, Topshop, cena, ok. 325 zł

23 z 30 Czerwony kardigan, Top Secret, cena, ok. 69,99 zł

24 z 30 Czerwona sukienka, Taranko, cena, ok. 329 zł

25 z 30 Czerwona sukienka, Top Secret, cena, ok. 79,99 zł

26 z 30 Czerwona sukienka, Zara, cena, ok. 199 zł

27 z 30 Czerwony sweter, Taranko, cena, ok. 179 zł

28 z 30 Czerwona sukienka, River Island, cena, ok. 300 zł

29 z 30 Czerwony kapelusz, Reserved, cena, ok. 59,99 zł