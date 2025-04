Walentynki 2016 zbliżają się wielkimi krokami. Niestety (?), wiele z was ich nie lubi lub w ogóle nie obchodzi jednak to zawsze fajna okazja do tego żeby kupić sobie (lub zażyczyć sobie), piękny komplet bielizny - najlepiej w kolorze czerwonym. Ten nigdy nie wyjdzie z mody!

Reklama

Czerwona bielizna na Walentynki 2016

Zajrzałyśmy do popularnych sklepów w poszukiwaniu czerwonych perełek, które urozmaicą nie tylko walentynkową noc. Znalazłyśmy ciekawe modele biustonoszy, majtek, body, całe komplety, koszulki nocne i pasy do pończoch. Nasze propozycje pochodzą m.in. ze znanych sieciówek. Zatem na walentynkowe zakupy zapraszamy do: H&M, Topshop, Triumph, Intimissimi, New Look i TK Maxx.

Pamiętajcie, że czerwona bielizna rozpala nie tylko umysły facetów, ale i nam pozwala czuć się bardziej sexy. A w końcu nie tylko w Walentynki możemy zaszaleć z seksowną bielizną, prawda?

Reklama

Myślisz już o wiośnie 2016?:

Najmodniejszy wzór wiosny 2016 to... Ta kurtka będzie hitem wiosny 2016! Torebki, które będą modne przez wiele lat