W tym miesiącu obyło się bez szaleństw - na sklepowych półkach pojawiło się niewiele nowości. Ten stan rzeczy należy tłumaczyć zbliżającymi się wielkimi krokami wyprzedażami, czyli czasem, gdy wybieramy się na prawdziwe zakupy.

Czerwcowe nowości z sieciówek

Jesteśmy skupione na poszukiwaniu typowo letnich ubrań i dodatków. W czasie upałów najbardziej lubimy zwiewne sukienki, które gwarantują nam swobodę ruchów. Tym razem oko wpadła nam koszulowa sukienka w poziome pasy, którą wypatrzyłyśmy wśród najnowszych propozycjach marki Topshop. Ten model będzie idealny do wygodnych trampek, ale całkiem nieźle wypadnie również z eleganckimi sandałkami na koturnie. Na uwagę zasługują również złote sandały wiązane wokół kostki, które pochodzą z tej samej sieciówki. Będą fenomenalnym uzupełnieniem monochromatycznych stylizacji.

Co powiecie na rozkloszowaną szarą sukienkę? My jesteśmy na tak! Taki model udało się nam znaleźć w H&M. Ma krótkie rękawy, zaokrąglony dekolt i asymetryczny dół. Możecie nosić ją z bardzo modnymi sneakersami lub wygodnymi sandałami na płaskiej podeszwie. Jeżeli szukacie klasycznej koszuli, to koniecznie zajrzyjcie do Mango. Znajdziecie tam fajne modele, które wykonane są ze zwiewnego materiału. Dodatkowo możecie wybierać między kilkoma wersjami kolorystycznymi. Jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się w naszym zestawieniu? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Więcej modnych propozycji na nowy sezon:

