Pierwsza randka to bardzo stresujące wydarzenie. Przecież zależy nam, aby jak najlepiej wypaść. Dużo wcześniej planujemy miejsce, pamiętamy o odpowiednim zachowaniu, ale często na drugi plan odkładamy nasz strój.

Ludzie są wzrokowcami i często stosują zasadę, jak cię widzą, tak cię piszą. Kobiety w dodatku, znacznie bardziej znają się na modzie od przeciętnych panów i niestety (a może stety) zwracają dużą uwagę na strój.

Przeprowadziliśmy zatem mini sondę wśród pań i wybraliśmy kilka rzeczy, jakich mężczyzna nie powinien zakładać na taką okazję. Co znalazło się na naszej czarnej liście?

1. Spodnie bojówki

Zwłaszcza w kolorze khaki - nadają są tylko na wyprawę safari i inne podboje świata, ale nie na randkę. Może i mają dużo kieszonek, które mogą być przydatne, ale bojówkom moro mówimy stanowcze nie.

2. Za krótkie szorty

Idealne na letnie grillowanie, nie na randkę. A jeżeli dobierzesz do nich długie, białe, naciągnięte prawie do połowy łydki skarpety, możesz być pewny, że wybranka ucieknie zanim ją dojrzysz.

3. Koszule hawajskie

Koszule w stylu Wojciecha Cejrowskiego należą do głównych ubrań, jakich nie powinno się zakładać (chyba nigdy). Przymkniemy oko podczas spaceru po plaży, ale naprawdę uwierzcie, że aplikacje rodem z fototapety, przyprawiają o gęsią skórkę.

4. Czapka z daszkiem

Zawadiacko i luzacko przekręcona może bywa czasem hitem modowym, ale z pewnością nie pasuje na randkę. Wszystkich fanów tego typu dodatku, z przykrością zawiadamiamy, że obecnie już nie jest tak trendy jak kiedyś. Czapki z daszkiem zostawmy raczej naszym milusińskim.

5. Golf

Należy do tych części garderoby, które wprawiają kobiety w konsternację. W myślach zadają sobie pytania: Czy on jest gejem? Czy po prostu zwykłym rybakiem? Dołóż to tego marynarkę a będziesz uchodził za kapitana Nemo. Jeśli z pływaniem masz niewiele wspólnego, to z całą pewnością odradzamy.

6. Dresowy komplet

Niestety na ulicach dostrzec można sporo u nas fanów sportu, wkładających polówkę w ortalionowe spodnie, ale kochani panowie, taki strój nie wygląda dobrze. Nawet bluza polarowa nie pomoże złagodzić wizerunku.

7. Obciachowe buty

Są ważnym elementem stylizacji, więc nigdy nie zakładaj mokasynów z frędzlami, sandałów ze skarpetami lub rozpadających się butów! Typowo sportowe adidasy, koszykarskie, sprinterskie czy korekcyjne (jeśli nie musisz takich nosić) są bardzo niewskazane.

8. Kuse koszulki

Oraz kuse, sprane bluzy prezentują się niczym aerobikowe stylizacje z lat 90-tych. Wyglądało to okropnie, nie powracajmy więc do tych mrocznych trendów. Widok odsłoniętego męskiego, owłosionego brzucha - nawet ładnego - wywołuje dziwny grymas na twarzy kobiety.

9. Skórzane spodnie

To jeden z największych fetyszy mody męskiej. Uwierz, że nie będziesz w nich wyglądał seksownie. W najlepszym wypadku jedynie zabawnie.

10. Biżuteria w nadmiarze

Bywa ozdobą człowieka, ale w ilościach masowych naprawdę przeraża i kuje w oczy. Ogromna ilość sygnetów czy ciężkie, grube łańcuchy wyglądają tandetnie, mimo blasku jaki od nich bije. Jeśli nie chcesz kojarzyć się z bronksem, dilerami czy alfonsem, to absolutnie jej nie wkładaj.

