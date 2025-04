Aby skompletować spójną garderobę na jesień i zimę, postaw na czarne rurki, skórzaną spódnicę i koniecznie skórzaną kurtkę. Nie zapomnij też o nieśmiertelnej małej czarnej! Z taką bazą połączysz wszystkie inne ubrania ze swojej garderoby.

Kolor ten sprawdza się na co dzień w połączeniu z beżem, czerwienią, bielą czy nadal supermodnym granatem jak z pokazów Prady. To na co postawisz ty, zależy przede wszystkim od typu urody.

Dla odważnych dziewczyn, śledzących trendy, zdecydowanie najlepsza będzie czerń od stóp do głów, czyli tzw. total black look, podbita złotem np. zegarkiem lub minimalistycznym naszyjnikiem. Oto propozycje kilku z nich:

Reklama

Czarna ramoneska dopasowana w tali

Kurtka - Boca/boca.pl, sukienka - Bialcon/bialcon.pl, bluzka - Rabarbar/rabarbar.co, torebka ze srebrnymi elementami - antbag by ania/antbags.pl, spodnie - Boca/boca.pl, buty - Caprice/caprice.pl, kopertówka czarna- Boca/boca.pl, okulary – Carrera/Safilo/safilo.pl, zegarek Cartier/Cartier.com

Czarne skórzane rurki

Spodnie - Boca/boca.pl, bluzka - Bialcon/bialcon.pl, sukienka – Midori/midori.pl, torebka - Boca/boca.pl, buty - Caprice/caprice.pl, nauszniki – Gena/ gena.pl, kopertówka - antbag by ania/antbags.pl, okulary – Dita

Oversizowa mała czarna

Sukienka - White House/whitehouse.sklep.pl, kurtka - Boca/boca.pl , buty - Caprice/caprice.pl, torebka - Boca/boca.pl, szal – Zara/ zara.com, okulary – Dita

Zobacz także: Spódnice midi w stylizacjach

Czarna skórzana spódnica midi

Płaszcz - White House/whitehouse.sklep.pl, bluza - Bialcon/bialcon.pl, kalosze - Le Chameau/magum.pl, torba - antbag by ania/antbags.pl, spódnica - Boca/boca.pl, kolczyki – Cartier, rękawiczki - Gena/gena.pl okulary - Dita

Mała czarna dla elegantek

Reklama

Sukienka z motywem puzle– MarylaW/marylaw.pl, sukienka - Maxim/maximfashion.pl, torebka z panterką - Boca/boca.pl, kopertówka - antbag by ania/antbags.pl , zegarek - Cartier, szal – Gena/gena.pl, buty - Caprice/caprice.pl

Pamiętajcie, że wybrane przez nas czarne ciuchy i dodatki to tylko luźne propozycje, które mają was zainspirować. Zachęcamy was do własnych poszukiwań w waszych ulubionych sklepach!

Polecamy: Bordo - modny kolor na jesień 2014