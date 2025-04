Czarne zestawy na jesień

Każdy, kto uważa, że czerń jest smutnym i nudnym kolorem chyba nigdy nie próbował połączyć go z… czernią! Zobaczcie kilka modnych zestawów w stylu black total look.



Ta klasyczna, ponadczasowa barwa to nie tylko idealne rozwiązanie dla każdej figury, ale również doskonałe pole do modowego popisu.

Czarna kurtka

Podstawą spójnej garderoby w stylu black total look bezsprzecznie pozostaje czarna skórzana kurtka. Ten nieśmiertelny element sprawdzi się niemal w każdym wydaniu i będzie idealną bazą do budowania zarówno ponadczasowych stylizacji, jak i tych prosto ze światowych wybiegów. Ramoneska w połączeniu z lekko połyskującymi legginsami, tuniką i sweterkiem to czarny total look w nieco grunge’owej, warstwowej odsłonie – idealnej na wieczorne wypady ze znajomymi.

Kurtka Levi’s®: 1 399,00 PLN

Legginsy Calzedonia: 134,90 PLN

Tunika Levi’s®: 529,00 PLN

Sweter Aryton: 479,00 PLN

Botki Kari: 159,00 PLN

Okulary NEW YORKER: 39,95 PLN

Torebka Andrzej Jedynak: 750,00 PLN

Czarny kombinezon

Co zrobić, by podkręcić trochę naszą czarną stylizację? Zamiast utartych rozwiązań wybierz niezwykle modny w tym sezonie kombinezon! Wraz z butami na obcasie i kapeluszem w tym samym kolorze optycznie wydłuży on sylwetkę, dodając Ci smukłości. Całość uzupełnij subtelnym akcentem w postaci pierścionka z czarnym kamieniem, a pod spód włóż koronkową bieliznę – dzięki niej cały dzień będziesz czuła się kobieco i zmysłowo.

Kombinezon Makalu: 299,00 PLN

Kurtka New Look: 199,90 PLN

Botki NEW YORKER: 149,00 PLN

Torebka Solar: 269,90 PLN

Kapelusz NEW YORKER: 54,95 PLN

Pierścionek Claire’s: 27,90 PLN

Bielizna Intimissimi: góra 159,90 PLN, dół 69,90 PLN

Czarna spódnica

Wybierając czarny total look nie zapominaj o najnowszych trendach! Śmiało łącz najmodniejsze w tym sezonie elementy, tworząc look prosto z wybiegu. Prostą spódnicę zastąp lekko rozkloszowaną z łączonych materiałów – zestaw ją z golfem oraz botkami i torbą z frędzlami – hitem tego sezonu. Stylizację uzupełnij o dużą połyskującą bransoletę oraz naszyjnik. Efekt? Stylowo, kobieco i supermodnie.

Golf Solar: 239,00 PLN

Spódnica New Look: 249,90 PLN

Kurtka NEW YORKER: 199,00 PLN

Botki Gino Rossi: 569,90 PLN

Torebka Gino Rossi: 999,00 PLN

Bransoletka Claire’s: 35,90 PLN

Naszyjnik House of Mima: 39,00 PLN

