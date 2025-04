Kolor czarny, jak wiadomo jest najbardziej uniwersalnym, dlatego też wszystko w tym odcieniu jest trafione. Tym razem przygotowałyśmy dla was zestawienie płaszczy w tym kolorze, bo po małej-czarnej, czy ołówkowej spódnicy i szpilkach to właśnie okrycie wierzchnie jest must-have. Pasować będzie bowiem zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście. Świetne zagra z dżinsami, jak i elegancką kreacją. Pasować będzie do sportowych butów i stylowych botków. Jeśli więc nie możecie zdecydować się na odpowiedni płaszcz zachowawczo postawcie na czerń.

Modne płaszcz w kolorze czarnym

Czarny płaszcz w zależności od materiału jest modny cały rok. Latem zakładamy lekkie parki, wiosną nosimy trencze, jesienią wełniane modele, a zimą futrzane płaszcze. W naszej galerii znajdziecie najróżniejsze modele, które na pewno przypadną wam do gustu. Mamy futra, propozycje ze skórzanymi wstawkami, czy dużymi guzikami i stójką. Który pasować będzie najbardziej do was?

