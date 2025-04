Kobiety kochają zakupy. Kochają także okazje i promocje. W XXI wieku nie trzeba jednak czekać na wyprzedaż w ulubionym sklepie, by kupić wymarzoną torebkę czy markowe perfumy za pół ceny. Wystarczy zalogować się do internetu...

Dzięki rewolucji cyfrowej nasze życie stopniowo przenosi się do sieci — większość ludzi nie rozstaje się już ze swoimi smartfonami, a spotkania umawia za pomocą portali społecznościowych. Nic zatem dziwnego, że również zakupy przez internet zyskują coraz większą popularność i korzysta z nich już co drugi Polak. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zanotowano w naszym kraju ponad dwa miliony transakcji wykonywanych przy pomocy nowoczesnego systemu płatności BLIK. Korzystanie z dobrodziejstw techniki podczas zakupów jest po prostu opłacalne.

Z butiku do sieci

Jakie są plusy kupowania w internecie? Jest ich mnóstwo! Zakupy w sieci są szybkie, bezpieczne, wygodne i, przede wszystkim, tanie. Ogromnymi zaletami takich transakcji są duży wybór i dostępność towarów, co jest niezwykle ważne podczas poszukiwania idealnej torebki. Do najczęściej zamawianych w sieci produktów od lat należą niezmiennie odzież i obuwie, sprzęt elektroniczny, a także zabawki i artykuły dziecięce. Co ciekawe, powoli zaczynamy przekonywać się również do kupowania żywności w internecie.

Stacjonarne sklepy coraz częściej przegrywają rywalizację ze swoimi internetowymi odpowiednikami. Nawet koszty przesyłki (które często można ominąć, zamawiając towar za określoną kwotę lub odbierając zamówienie w sklepie stacjonarnym) nie zniwelują przepaści cenowej między butikiem w centrum miasta a stroną internetową producenta. Sprytne klientki od lat stosują przebiegłą taktykę: ubrania przymierzają w tradycyjnych sklepach, a następnie zamawiają odpowiedni rozmiar przez internet w o wiele niższej cenie. Manewr ten, choć skuteczny, nie jest jednak dzisiaj już właściwie potrzebny — w przypadku nietrafionego zakupu sklepy internetowe dokładają zazwyczaj wszelkich starań, by zadowolić klientki, zwracając pieniądze lub proponując wymianę. Nie musisz się więc martwić, że jeśli zamówiona przez ciebie sukienka będzie źle leżała, stracisz pieniądze.

Aplikacje, kody, promocje...

Choć zakupy przez internet są z reguły tańsze od tych dokonywanych w realnym świecie, to tylko od twojej zaradności zależy, jak wiele pieniędzy zostanie ci w portfelu. Jednym ze sprawdzonych sposobów na zaoszczędzenie w sieci jest korzystanie z kuponów i kodów rabatowych. Mogą na nie liczyć zarówno stali klienci, jak i osoby, które dopiero niedawno zarejestrowały się w odpowiednich portalach. Często taki kupon dostaniesz za zamówienie newslettera lub z okazji urodzin.

W tej chwili już właściwie wszystkie liczące się firmy udostępniają klientom własne aplikacje mobilne. Jaka korzyść płynie z ich zainstalowania? Nie tylko stanowią one ogromne ułatwienie, ale i umożliwiają dostęp do specjalnych promocji kierowanych do użytkowników. Doskonałym przykładem może być kampania prowadzona przez Allegro – portal aukcyjny regularnie premiuje zakupy dokonywane za pomocą aplikacji, przyznając aktywnym klientom kupony.

Zaoszczędzić pozwolą ci również tzw. zakupy grupowe. Działają one nieco podobnie do hurtowni – znaczna ilość sprzedanego towaru skutkuje obniżeniem ceny. Aby możliwe było skorzystanie z promocji, musi uzbierać się wyznaczona przez producenta liczba chętnych na specjalnym, przeznaczonym do tego celu portalu (np. Groupon.pl czy Gruper.pl). U szczytu popularności (w listopadzie 2011 roku) portale zakupów grupowych mogły pochwalić się w Polsce 6 milionami użytkowników!

Oszczędzanie przez... płacenie

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób płaci za usługi i towary za pomocą smartfonów bądź tabletów. Mobilne płatności to szybkie i bezpieczne rozwiązanie zarówno w sytuacji, gdy korzystasz ze sklepu internetowego, jak i gdy decydujesz się na tradycyjną formę zakupów. Również tego typu udogodnienia pozwolą ci sporo zaoszczędzić. Operatorzy płatności organizują ze swoimi partnerami specjalne akcje promocyjne, dzięki którym można zdobyć upusty rzędu nawet 50%.

Na przykład wspomniany już BLIK, regularnie organizujący tego typu akcje, udostępnia wyszukiwarkę sklepów, oferujących ciekawe promocje, a dokonując płatności tym systemem choćby za bilety na Polski Bus, otrzymasz spore rabaty! Nie obawiaj się, że korzystanie z Blika będzie zbyt skomplikowane - by płacić za pomocą niego, nie trzeba na smartfon czy tablet wgrywać specjalnych programów, ponieważ system jest częścią aplikacji mobilnych największych polskich banków (takich jak: Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK, Ing Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski).

Internet daje ci niemal niezliczone możliwości, by nie tylko "upolować" wymarzony towar, ale i sporo przy tym zaoszczędzić. Wystarczy tylko poszukać trochę w sieci, a okazje pojawią się błyskawicznie.